Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Президент Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Россия не собирается изолироваться, ее невозможно жестко изолировать от мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный, его цитирует ТАСС.

«Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — сказал глава государства.

По его словам, Россия будет продолжать работать с партнерами, которые готовы к взаимодействию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным говорить о полной изоляции России в связи с событиями на Украине. Это связано с тем, что США и их союзники не представляют весь мир, объяснил он. Кремль также исключил экономическую изоляцию из-за санкций.