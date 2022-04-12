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Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Президент Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Россия не собирается изолироваться, ее невозможно жестко изолировать от мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный, его цитирует ТАСС.

«Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — сказал глава государства.

По его словам, Россия будет продолжать работать с партнерами, которые готовы к взаимодействию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным говорить о полной изоляции России в связи с событиями на Украине. Это связано с тем, что США и их союзники не представляют весь мир, объяснил он. Кремль также исключил экономическую изоляцию из-за санкций.

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Анастасия Шейкина
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