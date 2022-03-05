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Кремль исключил экономическую изоляцию России из-за санкций

Песков заявил, что антироссийские санкции не приведут к экономической изоляции страны

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против России не приведут к экономической изоляции страны, пишет «Коммерсантъ». По его словам, у России и США сохраняются «определенные каналы диалога».

«Есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств: европейские страны, США, Канада, Япония, ряд других стран. Но это не означает изоляцию России. Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия. И в мире, как в знаете, гораздо больше стран, которые гораздо более сбалансированно, иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений», — заявил спикер Кремля.

По словам Пескова, следует исключить из повестки возможность финансовой изоляции страны. «Мы предпочитаем не говорить — и убеждены, что мы не должны говорить, — об изоляции», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также выразил надежду на то, что рано или поздно страны ЕС «осознают позицию» России и начнут понимать «очевидные вещи», а сейчас их решения чрезмерно эмоциональны.

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В разговоре с журналистами 5 марта Песков также оценил планы властей США ограничить использование российской нефти. По его мнению, такое решение будет иметь серьезные последствия для мировой экономики и может «перекосить мировые рынки».

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Софья Ермакова
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