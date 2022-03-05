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В Кремле оценили планы США ограничить использование российской нефти

Песков: планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить рынки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле оценили планы властей США ограничить использование российской нефти. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это может иметь серьезные последствия. Его слова приводит ТАСС.

Песков признал, что подобная ситуация рискует может перекосить мировые рынки. «Это не может не иметь достаточно серьезных последствий», — констатировал он и добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за развитием событий.

В целом, по оценкам Кремля, в экономики страны сейчас складывается экстраординарная ситуация, которая потребует нестандартных мер. Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он предположил, что в будущем их место могут занять другие. «Вряд ли сейчас можно говорить об инвестпривлекательности, но время меняется, придет и экономический рост», — обнадежил он.

Ранее в феврале в Минэкономразвития раскрыли план России противодействовать западным санкциям. «Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — в частности, отмечали в министерстве.

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Платон Щукин
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