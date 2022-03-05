В Кремле объявили об экстраординарной ситуации в российской экономике

Сейчас в российской экономике складывается экстраординарная ситуация, и она потребует экстраординарных мер. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация экстраординарная, и она требует экстраординарных мер — нестандартных, экстраординарных, смелых и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков. По его словам, западные санкции не означают изоляцию страны от мира. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну», — констатировал он. Одновременно Песков признал, что есть «свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств».

Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он предположил, что в будущем их место могут занять другие. «Вряд ли сейчас можно говорить об инвестпривлекательности, но время меняется, придет и экономический рост», — обнадежил он. «Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом», — подчеркнул пресс-секретарь. Однако он указал, что в ближайшее время президент Владимир Путин не планирует встречаться с представителями иностранного бизнеса, указывает «Интерфакс». «Существуют компании, которые вынужденно это делают [уходят из России]. Мы понимаем, по каким причинам они это делают — опять же по причинам того самого экономического бандитизма, потому что они тоже могут стать объектами этого бандитизма», — добавили в Кремле.

Также Песков затронул и вопрос о планах США ограничить использование российской нефти. По его словам, это «может перекосить мировые энергетические рынки и будет иметь серьезные последствия».

Ранее в Кремле говорили о «существенном изменении экономической реальности» для России и о существующем запасе прочности.