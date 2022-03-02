Кремль ответил на слова Байдена о российской экономике

Российская экономика испытывает серьезные удары, однако запас прочности есть, как и потенциал. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что экономика России шатается, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, энергичная работа ведется. «На ногах устоим», — добавил он.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» заявил, что российская экономика «шатается». Он уточнил, что ответственность за это несет глава государства Владимир Путин. Кроме того, вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее», а весь остальной мир сильнее, отметил Байден.

Вместе с тем в ходе своего обращения Байден указал, что войска США не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине.

