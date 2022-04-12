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Врач перечислил три важных признака весеннего гастрита

Врач Констанденков рассказал, что ноющие боли могут быть симптомом сезонного гастрита

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков напомнил о важных симптомах сезонного обострения гастрита, которые нельзя игнорировать. Три важных признака весеннего заболевания он перечислил изданию «Доктор Питер».

По словам врача, ноющие боли и изжога могут быть симптомами сезонного гастрита, поэтому не стоит их игнорировать в надежде, что все пройдет само собой. «Они [боли] не обязательно должны быть резкими. Чаще всего боль ощущается в верхней части желудка и возникает либо сразу после еды, либо натощак», — рассказал Констанденков.

Что касается обострения изжоги, доктор напомнил, что она может сопровождаться кислым или горьким привкусом и обычно мучает пациента в ночное время или сразу же после еды. Иногда к этой симптоматике может присоединиться ощущение тяжести в районе желудка, тошнота или рвота.

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Нарушение работы кишечника и потеря аппетита также могут свидетельствовать о приближающемся приступе гастрита. По мнению гастроэнтеролога, это один из самых тревожных признаков. В этом случае визит к врачу лучше не откладывать, чтобы не навредить организму еще больше.

Ранее врач назвал пять ранних признаков рака легких. По словам Гетина Уильямса, доктора медицинских наук, эксперта в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, одышка без видимых на то причин и затрудненное или свистящее дыхание могут быть симптомами опасного заболевания.

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Юлия Кальницкая
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