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Россиянам озвучили главные причины резких пробуждений ночью

Врач Царева назвала апноэ и депрессию причинами резкого пробуждения ночью

Фото: Shutterstock

Врач-сомнолог Елена Царева назвала главные причины частых пробуждений ночью. Специалист предупредила россиян, что они могут быть вызваны остановками дыхания, развитием депрессии и рядом других заболеваний. Об этом она сообщила изданию «Вечерняя Москва».

Царева объяснила, что ночные пробуждения в 70 процентах случаев связаны с необходимостью посетить туалет. Включенный в уборной свет или экран смартфона способствуют резкому снижению уровню мелатонина в крови, из-за чего на некоторое время пропадает желание спать. Однако специалист озвучила и более опасные для здоровья причины ночных пробуждений. Первая из них — развитие депрессивного расстройства, для которого характерны проблемы со сном и засыпанием.

Еще одна весьма распространенная причина ночных пробуждений — апноэ. От остановок дыхания, по словам сомнолога, страдает 40 процентов людей в мире. Часто этот недуг сопровождается паническими атаками, учащением сердцебиения и резким повышением артериального давления, потливостью в области шеи и подмышек. Царева пояснила, почему при апноэ человек внезапно просыпается: «Доступ кислорода прекращается, и человек просыпается. Пробуждение связано с необходимостью получить новую порцию кислорода».

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Также к внезапным ночным пробуждениям часто приводят двигательные расстройства, из-за которых во сне сокращаются и напрягаются мышцы конечностей. В результате человек начинает совершать странные движения руками и ногами, из-за чего в конечном счете и просыпается.

Ранее диетолог Ольга Павлова развеяла популярный миф о том, что всем худеющим не стоит есть после шести вечера. Специалист посоветовала сидящим на диете людям ужинать за три-четыре часа до отхода ко сну.

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Наталья Обрядина
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