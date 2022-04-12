Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату

Liverpool World: рабочие обнаружили потайную комнату во время ремонта в салоне красоты

Владельцы популярного салона красоты Adele’s Hair Beauty and Well-Being в британском городе Ранкорн, графство Чешир, удивились, когда решили сделать ремонт и обнаружили в помещении потайную дверь, за которой скрывалась жуткая комната. Об этом сообщает Liverpool World.

Скрытую дверь обнаружили рабочие во время ремонта. Хозяева салона Адель и Нил Янг были озадачены, когда нашли загадочную комнату, расположенную под лестницей.

«Сотрудники салона испытывают смешанные эмоции: некоторые из нас просто напуганы находкой, но в то же время нам интересно, что может быть скрыто за заблокированным сводчатым проходом. Мы не знаем, как глубоко он ведет», — заявил 45-летний Янг.

По его словам, когда рабочие убрали панель со стены под лестницей, за ней оказалась скрыта комната. С правой и с левой части комнаты находился заблокированный проход. Еще одну стену покрывало большое пугающее зеркало. «Девочки из салона не могли поверить глазам, когда увидели, что находится внутри», — отметил владелец салона.

Теперь Янги планируют покрыть стену прозрачным акриловым стеклом, чтобы удивлять находкой клиентов.

Местные любители истории стали выдвигать теории о происхождении комнаты. «Я слышал о таких тоннелях и комнатах в пабе Эгертон, когда его сносили. Так и не узнал, что это были за тоннели. Есть слухи о тоннеле от каменоломни», — заявил Дэвид Хуг. «Когда гуглишь подземные тоннели в Ранкорне, находится много информации о временах Второй мировой войны», — отметила Лиза Денетт.

Ранее сообщалось, что жительница американского округа Энрико, штат Вирджиния, нашла в шкафу опечатанную дверь в потайную комнату на чердаке и обнаружила там старые любовные письма, которые впоследствии вернула внуку авторов. Мужчина отметил, что благодарен ей за то, что она увидела ценность в этих письмах.