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Женщина нашла потайную комнату со старыми любовными письмами

Хозяйка дома обнаружила старые любовные письма и вернула их внуку авторов

Фото: Shutterstock

Жительница американского округа Энрико, штат Вирджиния, нашла в шкафу опечатанную дверь в потайную комнату на чердаке и обнаружила там старые любовные письма, которые впоследствии вернула внуку авторов. Об этом сообщает UPI.

Анна Прильяман решила разобрать дом и нашла запертый люк в потолке шкафа. Дверь вела в комнату на чердаке, где женщина никогда до этого не была. «Я обыскала это помещение, думая, что там могут быть сокровища, карта или золотые монеты», — призналась она.

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Хозяйка дома действительно нашла сокровище, но им оказались две коробки с любовными письмами, которые написал мужчина по имени Вэнс женщине по имени Бетти Сью МакГи.

«Когда мы не вместе, я знаю правильные слова, которые мне нужно тебе сказать. Но когда мы вместе, все, о чем я могу думать — только "Я люблю тебя"», — написал Вэнс.

Прильяман рассказала о письмах в Facebook. «Даже если авторов этих писем больше нет с нами, я бы хотела найти семью, которой можно было бы передать их. Я бы ценила их, если бы это была переписка моих бабушки и дедушки», — отметила она.

Интернет-сыщики начали расследование, чтобы помочь ей, и вскоре связали ее с 30-летним жителем города Портленд, штат Орегон Далтоном Лонгом, который подтвердил, что в Энс и Бетти были его бабушкой и дедушкой.

Лонг рассказал, что вырос с ними в доме, где сейчас живет Прильяман, но никогда не знал о письмах. Мужчина отметил, что благодарен Прильяман за то, что она увидела ценность в этих письмах.

Ранее сообщалось, что в английском городе Престон, графство Ланкашир, 14-летний подросток во время уборки дома обнаружил под плиткой тайное любовное послание столетней давности. В письме мужчина обращался к своей замужней любовнице с просьбой сохранить их отношения в тайне.

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Алиса Дмитриева
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