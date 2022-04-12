В регионах России похоронили погибших на Украине военных

Похороны погибших на Украине военных прошли в Петербурге, Вологодской, Псковской областях

В ряде регионов России похоронили погибших в ходе специальной операции на Украине военнослужащих, в частности, это подтвердили в пресс-службе правительств Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Свердловской, Пермской и Псковской областях, пишет РБК.

В петербургской администрации пояснили, что во вторник, 12 апреля, с воинскими почестями был похоронен подполковник Мирас Башаков. На кладбище в поселке Старо-Паново в тот же день простились со старшим прапорщиком Артемом Пановым. На церемонии прощания присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Оба военнослужащих посмертно удостоены ордена Мужества.

Власти Нижегородской области заявили о еще пяти земляках, погибших на Украине. Среди них Александр Коротков, Алексей Кайнов, Илья Антонов, Дения Ягдаров и Сергей Коробков. Всех россиян представят к государственным наградам, сообщает портал «Время».

В Вологодской области похоронили жителя Верховажского района Олега Шишова, участвующего в операции на Украине, пишет агентство «Вологда-регион».

В администрации Свердловской области порталу Е1 рассказали о гибели 18-летнего контрактника Александра Попова. В Челябинской области 12 апреля похоронили сержанта Руслана Кусаева, говорится в материале регионального агентства.

11 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о гибели старшего лейтенанта Сергея Кирьякова, старшего сержанта Алексея Кузьмина и старшего сержанта Владимира Соседова. Он пообещал оказать близким погибших военных всю необходимую помощь.

30 марта президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего при обстреле под Белгородом священника Олега Артемова.