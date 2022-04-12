Водитель иномарки ударил пожилого россиянина из-за замечания и попал на видео

В Ставрополе водитель иномарки ударил пенсионера по лицу из-за замечания и попал на видео

В Ставрополе водитель иномарки ударил по лицу пенсионера из-за сделанного ему замечания о неправильной езде. Кадры с места опубликованы в Telegram-канале «Нетипичный Ставрополь».

На появившемся в сети видеоролике видно, как мужчина гуляет в сквере с внуком. Рядом в этот момент проезжают две иномарки. Пожилому россиянину не понравилось, что водители пронеслись почти по пешеходной территории. В связи с этим пенсионер обратился к одному из автомобилистов с замечанием. После этого молодой человек выходит из салона и бьет мужчину по лицу.

По информации издания, после нападения было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Предполагается, что обидчиком пожилого россиянина является студент Северо-Кавказского федерального университета. В настоящее время молодого человека объявили в розыск.

Ранее в Москве 66-летнего жителя избили и ограбили за сделанное выпивавшим хулиганам замечание. У мужчины отобрали нательный крест, очки и документы.