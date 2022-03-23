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Пенсионера избили и отняли у него крестик возле церкви в Москве

В Москве за сделанное хулиганам замечание пенсионера избили и отняли у него очки и крестик

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 66-летнего жителя избили и ограбили за сделанное выпивавшим хулиганам замечание. У мужчины отобрали нательный крест, очки и документы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент, в ходе которого пенсионер лишился нательного креста, произошел возле церкви на улице Сергия Радонежского в Таганском районе столицы. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшего и вскоре задержали подозреваемого в нападении.

Пенсионера госпитализировали. Врачи подозревают у него сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве у молдавского священника украли планшет, крест и пятилитровую канистру спирта.

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Валерий Розенберг
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