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Производство iPhone в Китае остановилось

Bloomberg сообщило о приостановке производства iPhone в Китае

Фото: Edgar Su / Reuters

Производство смартфонов Apple iPhone в Китае остановилось из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналистам агентства стало известно, что один из крупных партнеров Apple в Китае — Pegatron — остановил производство техники на заводах в Шанхае и Куньшане. Данная мера вызвана борьбой со вспышкой COVID-19 в регионе и нарушением цепочки поставок компонентов.

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В заявлении Pegatron говорится, что возобновление производства будет возможным после соответствующего уведомления властей. В компании продолжат оценивать финансовые последствия. Специалисты отметили, что до недавнего времени Pegatron удавалось продолжать деятельность по разрешению местных органов. Однако позднее чиновники сообщили, что в общежитии Pegatron в Куньшане обнаружили три случая заражения коронавирусом за последние четыре дня.

Авторы Bloomberg уточнили, что Pegatron разделяла заказы на производство iPhone в регионе с Foxconn и Luxshare Precision Industry. В марте Foxconn частично приостановила работу из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений.

В материале говорится, что кроме коронавирусных ограничений производству техники в Китае мешает нарушение поставок компонентов. По оценке источников, запасы деталей некоторых производителей, включая Pegatron, рассчитаны всего на несколько недель.

В конце марта источники издания Nikkei рассказали, что Apple уведомила поставщиков о снижении производственных заказов на выпуск смартфонов и наушников. Основными причинами подобного решения назвали украинский кризис и надвигающуюся инфляцию.

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Андрей Ставицкий
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