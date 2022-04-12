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Татуировщица предупредила о типичных ошибках с первым тату

Mirror: тату-мастер рассказала о важности установления личного контакта с татуировщиком

Фото: benjamin lehman / Unsplash

Татуировщица по имени Кэти из Кенневика, штат Вашингтон, США, предупредила потенциальных клиентов о типичных ошибках при выборе мастера для первого тату. На видео в TikTok с тремя правилами от тату-мастера обратило внимание издание Mirror.

Прежде всего, рассказала Кэти, нужно идти к мастеру, которому нравится ваша идея, а доверять свою кожу равнодушному татуировщику будет ошибкой. «Если чувствуете, что этот художник не уважает ваши желания, бегите», — говорит она.

Кроме того, Кэти рекомендует познакомиться с мастером, поскольку многие перед первой татуировкой стесняются установить личный контакт. Это правило она назвала важным для доверительного общения в процессе создания и нанесения рисунка.

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Еще одной ошибкой Кэти считает отсутствие интереса к предыдущим работам мастера. Прежде чем делать заказ у татуировщика, настоятельно советует она, стоит почитать отзывы на его работы и полистать его социальные сети, чтобы убедиться, что художник содержит салон в чистоте и не ведет асоциальный образ жизни.

Ранее мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Так, татуировщик назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице.

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Александра Лисица
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