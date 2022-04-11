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Мастер перечислил самые безвкусные татуировки

Мастер Джаванн из Лондона назвал рисунок бабочки на пояснице безвкусной татуировкой

Фото: Unsplash

Мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Так, татуировщик назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице. По его словам, данный дизайн был популярен во времена моды на джинсы с низкой посадкой и велюровые спортивные костюмы, однако в настоящий момент утратил свою актуальность. Также эксперт отметил, что предпочитает не наносить на кожу клиентов имена их партнеров. По его мнению, подобные надписи не обладают художественной ценностью, а также могут принести проблемы их обладателям в будущем.

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Кроме того, мастер включил в список безвкусных тату изображение следов поцелуев и рисунки ловцов снов, особенно если они размещены на спине.

Ранее в апреле мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Пэрри назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты сожалеют о рисунке после сеанса. Кроме того, людям следует тщательно выбирать мастера и отдавать предпочтение авторитетному специалисту с портфолио, посоветовал он.

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Алина Гостева
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