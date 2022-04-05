Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Мастер назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату

Мастер назвал употребление алкоголя главной ошибкой клиентов перед нанесением первого тату

Фото: Pixabay

Мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Соответствующий материал опубликовало издание The Sun.

Пэрри назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты после сожалеют о размещенном рисунке. Кроме того, людям следует тщательно выбирать мастера и отдавать предпочтение авторитетному специалисту с портфолио, посоветовал он.

Материалы по теме:
Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Синяя болезньКак первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
8 марта
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете» Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
«Удалить татуировку быстро можно только с помощью мачете»Как исправить ошибки прошлого и не умереть от боли
28 февраля

«Много раз я перекрывал глупые маленькие символы или буквы, сделанные энтузиастом, который купил хитроумный набор для татуировки на домашнюю вечеринку. Я помню, как одна девушка даже позволила парню набить свои инициалы у нее в паховой области!» — рассказал англичанин.

Также, по мнению эксперта, зачастую клиенты делают татуировки маленького размера из любопытства, а потом желают их удалить. Пэрри призвал заранее обдумывать эскиз, а также учитывать его местоположение. В заключение мастер отметил, что не следует наносить рисунки, руководствуясь текущими увлечениями. «Наши любимые группы, парни и бренды со временем меняются, так что лучше избегать тату в честь них любой ценой», — подчеркнул специалист.

В марте поклонница рисунков на коже, блогерша Кэти Салливан (Katie Sullivan) раскрыла пять главных правил для тех, кто решил впервые посетить тату-салон. По словам девушки, в течение первых двух-трех дней после тату-сеанса расположенный на теле узор необходимо скрывать под медицинской повязкой. Таким образом обладателю рисунка удастся избежать попадания в свежую рану влаги и бактерий. Кроме того, это поможет предотвратить прилипание постельного белья к травмированной коже ночью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Минюст включил двух журналистов в новый список иноагентов
Лавров призвал не повторить судьбу минских договоренностей
Биолог спрогнозировал срок новой вспышки COVID-19 в России
В России допустили новые провокации по типу Бучи
Небензя обвинил Зеленского в «языковой инквизиции» на Украине
Лавров указал на цель распространения фейков о Буче
Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН
В России прокомментировали высылку дипломатов из постпредства при ЕС
Российский МИД обвинил Twitter в цензуре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.