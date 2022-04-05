Мастер назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату

Мастер назвал употребление алкоголя главной ошибкой клиентов перед нанесением первого тату

Мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Соответствующий материал опубликовало издание The Sun.

Пэрри назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты после сожалеют о размещенном рисунке. Кроме того, людям следует тщательно выбирать мастера и отдавать предпочтение авторитетному специалисту с портфолио, посоветовал он.

«Много раз я перекрывал глупые маленькие символы или буквы, сделанные энтузиастом, который купил хитроумный набор для татуировки на домашнюю вечеринку. Я помню, как одна девушка даже позволила парню набить свои инициалы у нее в паховой области!» — рассказал англичанин.

Также, по мнению эксперта, зачастую клиенты делают татуировки маленького размера из любопытства, а потом желают их удалить. Пэрри призвал заранее обдумывать эскиз, а также учитывать его местоположение. В заключение мастер отметил, что не следует наносить рисунки, руководствуясь текущими увлечениями. «Наши любимые группы, парни и бренды со временем меняются, так что лучше избегать тату в честь них любой ценой», — подчеркнул специалист.

В марте поклонница рисунков на коже, блогерша Кэти Салливан (Katie Sullivan) раскрыла пять главных правил для тех, кто решил впервые посетить тату-салон. По словам девушки, в течение первых двух-трех дней после тату-сеанса расположенный на теле узор необходимо скрывать под медицинской повязкой. Таким образом обладателю рисунка удастся избежать попадания в свежую рану влаги и бактерий. Кроме того, это поможет предотвратить прилипание постельного белья к травмированной коже ночью.