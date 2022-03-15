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Блогерша раскрыла пять главных правил после первого визита в тату-салон

Блогерша заявила, что в течение трех дней после сеанса тату следует скрывать под повязкой

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Поклонница рисунков на коже, блогерша Кэти Салливан (Katie Sullivan) раскрыла пять главных правил для тех, кто впервые решил нанести визит в тату-салон. На TikTok-видео с советами девушки обратило внимание издание The Sun.

По словам блогерши, в течение первых двух-трех дней после тату-сеанса расположенный на теле узор необходимо скрывать под медицинской повязкой. Таким образом обладателю рисунка удастся избежать попадания в свежую рану влаги и бактерий. Кроме того, это поможет предотвратить прилипание постельного белья к травмированной коже ночью.

Также Салливан посоветовала на одну-две недели отказаться от принятия ванны, поскольку свеженанесенные чернила не рекомендуется погружать в воду. При этом она заявила, что не следует чесать место, на которое нанесен рисунок, и удалять с него отмирающую кожу.

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Помимо этого, необходимо помнить, что после заживления татуировка может утратить первоначальную яркость, что считается нормой, подчеркнула блогерша. Однако, если потеря цвета оказалась значительной, следует обратиться к мастеру за консультацией и возможной последующей коррекцией. В заключение девушка напомнила, что заметные перемены во внешности могут негативно повлиять на отношения с родителями, независимо от возраста их детей.

Ранее в марте американская модель и тату-мастер Катана (Katana) с никнеймом katanaaatattoos объяснила, на каких частях тела не следует делать татуировки людям с низким болевым порогом. По словам специалистки, им необходимо избегать нанесения рисунков на внутренние части локтевого и коленного суставов, стопы, пальцы рук, кисти и подмышки, а также в области грудной клетки.

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Алина Гостева
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