Мастер назвала неподходящие людям с низким болевым порогом места для тату

Мастер назвала стопы и подмышки самыми неудачными местами для тату у чувствительных к боли

Американская модель и тату-мастер Катана (Katana) с никнеймом katanaaatattoos объяснила в своем TikTok-аккаунте, на каких частях тела не следует делать татуировки людям с низким болевым порогом. На ее рекомендации обратили внимание в The Sun.

По словам специалистки, особенно чувствительным к боли необходимо избегать нанесения рисунков на внутренние части локтевого и коленного суставов. Помимо этого, неподходящим местом для татуировок девушка назвала область грудной клетки. Среди неудачных зон также оказались стопы, пальцы рук, кисти и подмышки.

Видео с советами тату-мастера набрало почти 600 тысяч просмотров. Пользователи соцсети, в свою очередь, подтвердили слова американки и поделились своими историями. «Я сделала первую татуировку на пальцах, не подозревая, что это будет чертовски больно. Кричала полчаса», «Папа набил на груди тату с именем мамы, чтобы выразить боль от любви», «Тату на грудной клетке повергла меня в шок, определенно для меня это самая болезненная часть тела», «Для меня хорошим был опыт, когда наносили паутину между указательным и большим пальцем», — комментировали они.

Также Катана рассказала на своей странице о самых удачных местах для первой татуировки. Так, наименьший дискомфорт доставит нанесение рисунка на предплечье и голени. При этом специалистка добавила, что всегда рекомендует людям делать татуировку там, где они смогут ее видеть, а не на недоступных для глаз частях тела, например на спине.

Ранее американская блогерша Анджела Маззанти (Angela Mazzanti), тело которой полностью покрыто татуировками, рассказала, что неприятнее всего ей было делать тату на ладонях и внутренней стороне пальцев рук. Живот и подмышки девушка тоже отметила как болезненные места, а нанесение узоров на ключицах и коленях, по ее словам, вытерпеть практически невозможно.

