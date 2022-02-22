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Женщина с тату по всему телу назвала самые болезненные места для рисунков

Блогерша из Лос-Анджелеса сочла ладони и живот самыми болезненными местами для татуировок

Фото: @angela_mazzanti

Жительница Лос-Анджелеса, чье тело полностью покрыто татуировками, назвала самые болезненные места для нанесения рисунков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Блогерша Анджела Маззанти (Angela Mazzanti) заявила, что больнее всего ей было делать тату на ладонях и внутренней стороне пальцев рук. Кроме того, по ее словам, большой рисунок в виде трехглазого волка на животе принес ей еще более неприятные ощущения. Также женщина поделилась, что ей было больно во время работы мастера над изображениями в виде больших пауков в области подмышек. Маззанти добавила, что процесс нанесения тату на ключицах и коленях практически невозможно вытерпеть, поскольку в этих местах очень тонкая кожа.

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Наименее болезненными местами американка сочла область на лице возле ушей, заднюю сторону шеи, внешние стороны плеч и бедер, а также ягодицы.

Ролик стал вирусным и набрал 3,2 миллиона просмотров и 300,2 тысячи лайков. Пользователи сети согласились с блогершей и поделились своим опытом нанесения татуировок. «Это правда! Я думала, умру, когда делала тату на колене», «Я с вами полностью согласна. На ладонях очень больно», «Поддерживаю! Делала на ключицах — это ад», «Боюсь представить, насколько больно делать тату в области подмышек», — писали они.

Ранее в феврале популярные в сети личности, чьи тела полностью покрыты татуировками, назвали самые болезненные для нанесения рисунков участки. 25-летний Тристан Веигельт рассказал, что его увлечение заняло 260 часов работы мастера и обошлось ему в 50 тысяч евро (четыре миллиона рублей). «Лицо и затылок, без сомнений, стали самыми болезненными местами как во время самого процесса, так и в период заживления», — вспомнил Веигельт.

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Таисия Косинцева
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