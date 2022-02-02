Люди с покрытыми тату телами назвали самые болезненные места для рисунков

Популярные в сети личности, чьи тела полностью покрыты татуировками, назвали самые болезненные для нанесения рисунков участки кожи. Слова этих людей приводит Daily Star.

Среди поклонников тату оказался 25-летний Тристан Веигельт (Tristan Weigelt) из Копенгагена, чье тело украшено различными изображениями на 95 процентов. Мужчина рассказал, что его увлечение заняло 260 часов работы мастера и обошлось ему в 50 тысяч евро (четыре миллиона рублей). «Лицо и затылок, без сомнений, стали самыми болезненными местами как во время самого процесса, так и в период заживления», — вспомнил Веигельт.

В свою очередь, 23-летняя модель Эми Смит (Aimee Smith) прославилась в родном городе Окем, Англия, как «девушка с татуировками», поскольку имеет более 40 рисунков по всему телу. Манекенщица заявила, что хуже всего она перенесла боль от татуировки, покрывающей всю область между ее ключицами и подбородком. «Это было очень долго, а к концу боль измучила меня до такой степени, что у меня покатились слезы. Рисунок был небольшой, но я очень страдала во время работы мастера», — описала ощущения Смит.

Тренгендерная модель Никки Чу (Nikki Chu) покрыла 90 процентов своего тела татуировками в стиле японской мафии якудза. Самые мучительные сеансы в тату-салонах она описала следующим образом: «Невероятно больно было терпеть нанесение тату на нижнюю часть ягодиц и на грудную клетку. Также во время работы мастера кровоточили и мои губы».

Фанатом татуировок оказался и пожарный Андреса Стауффиджер (Andreas Stauffiger). К настоящему времени он потратил 27 тысяч евро (почти 2,5 миллиона рублей) на 60 изображений, украшающих его кожу. По словам собеседника издания, самым болезненным местом для их нанесения оказались гениталии. «Абсолютно точно первое место в этом плане занимает пенис. Второе — ладони. На самом деле, боль определяется не местом нанесения тату, а твоим состоянием — уровнем стресса, голода, качеством сна», — заключил он.

Ранее в феврале канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) показала новую татуировку, которую она сделала в надежде на достижение тела пришельца. 33-летняя исполнительница нанесла белый узор — абстрактные линии изгибаются под ее грудью и поднимаются до середины грудной клетки.

