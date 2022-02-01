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Граймс сделала новое тату под грудью в надежде получить тело пришельца

Певица Граймс показала «инопланетную» белую татуировку на грудной клетке

Кадр: @grimes

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) показала новую татуировку, которую она сделала в надежде на достижение тела пришельца. На ее Instagram-сторис, которые удалены в настоящий момент, обратили внимание в Page Six.

33-летняя исполнительница нанесла белый узор — абстрактные линии изгибаются под ее грудью и поднимаются до середины грудной клетки. «Длинный медленный путь к неземному телу, полностью покрытому белым пигментом», — подписала она свой пост.

Граймс начала покрывать свою кожу «инопланетными» татуировками в апреле 2021 года, сделав «инопланетные шрамы» во всю спину. Орнамент, изображенный на теле знаменитости, разрабатывали художник Нуси Кьеро (Nusi Quero) и тату-мастер Tweak T. По их словам, они нарисовали эскиз изображения на iPad, а затем превратили его в трехмерную геометрическую фигуру, дополнив различными линиями и формами в виде математических формул.

Певица Граймс состояла в романтических отношениях с главой компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец исполнительницы. Прошлой осенью Маск и Граймс расстались после трех лет совместной жизни.

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Дина Васильева
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