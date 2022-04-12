Эрдоган оценил роль Турции в достижении прогресса на переговорах Москвы и Киева

Эрдоган заявил о возможности Турции обеспечить прогресс на переговорах Москвы и Киева

Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса на переговорах России и Украины. Так оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами войны и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон», — рассказал Эрдоган.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие дни или неделю, но надеется, что ситуация стабилизируется через пару недель. По его мнению, Россия пойдет на уступки только в случае ослабления санкций.

Российская и украинская делегации провели последнюю очную встречу во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.