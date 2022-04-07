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Турция заявила о невозможности прорыва в переговорах России и Украины

Представитель Эрдогана заявил, что не ожидает прорыва в переговорах между Москвой и Киевом
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын. Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие дни или неделю, но надеется, что ситуация стабилизируется через пару недель. Об этом он заявил в разговоре с Financial Times.

По мнению представителя Реджепа Тайипа Эрдогана, дипломатия все еще является важнейшим ключом к достижению мира.

При этом Калын считает, что Россия пойдет на уступки только в случае ослабления санкций. Кроме того, одно из главных ограничений в процессе достижения мира — детали соглашения о нейтралитете и демилитаризация Украины. Если Москва опасается угроз, которые могут представлять, например, ракеты большой дальности, то Украина «хочет обеспечить себя сильной армией», считает Калын.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Виктория Кондратьева
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