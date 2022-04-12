В Рязанской области открылся туристический маршрут в честь Циолковского

В Рязанской области открыли двухдневный туристический маршрут в честь Циолковского

В Туристско-информационном центре Рязанской области рассказали об открытии нового туристического маршрута в честь российского ученого Константина Циолковского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что двухдневная программа включает в себя поездку в Окский биосферный заповедник и село Ижевское в Спасском районе, где родился исследователь. В настоящее время в нем расположен музей космонавтики.

«Часть маршрута посвящена знакомству с "рязанскими адресами Циолковского": туристам предлагается прогулка по историческому центру областного центра, в частности, по улицам Садовая и Вознесенская, тематические экскурсии в художественный музей и музей путешественников», — рассказали в пресс-службе.

Также в региональном правительстве напомнили, что в области продолжается работа по созданию и продвижению туристического маршрута «Россия — родина космонавтики», который объединяет более десяти российских городов.

Ранее сообщалось, что в Калуге с 12 по 16 апреля пройдет международный кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут 10 документальных фильмов о космосе. Показы будут проводиться в Инновационном культурном центре и в научной библиотеке Белинского.