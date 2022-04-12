В российском городе пройдет выставка картин в технике песочной анимации

В нижегородском центре «Рекорд» пройдет выставка картин художницы Людмилы Логиновой

В нижегородском центре культуры «Рекорд» пройдет выставка картин в технике песочной анимации, созданных художницей Людмилой Логиновой и подопечными студии песочной анимации «Солнечный город». Как уточняет портал «Нижний 800», выставка откроется 15 апреля.

Среди представленных на выставке работ будут портреты балерин и русских красавиц, а также запечатленные художниками птицы и животные. Кроме того, экспозиция будет включать работы Людмилы Логиновой. Большая часть картин посвящена красотам города и его жителям.

Отмечается, что выставка будет работать до 24 апреля. Все желающие смогут ознакомиться с представленными работами бесплатно.

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