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В российском городе пройдет выставка картин в технике песочной анимации

В нижегородском центре «Рекорд» пройдет выставка картин художницы Людмилы Логиновой

Фото: Zhou Chao / Globallookpress.com

В нижегородском центре культуры «Рекорд» пройдет выставка картин в технике песочной анимации, созданных художницей Людмилой Логиновой и подопечными студии песочной анимации «Солнечный город». Как уточняет портал «Нижний 800», выставка откроется 15 апреля.

Среди представленных на выставке работ будут портреты балерин и русских красавиц, а также запечатленные художниками птицы и животные. Кроме того, экспозиция будет включать работы Людмилы Логиновой. Большая часть картин посвящена красотам города и его жителям.

Отмечается, что выставка будет работать до 24 апреля. Все желающие смогут ознакомиться с представленными работами бесплатно.

Ранее сообщалось, что местное отделение Банка России в Твери организовало выставку «Драгоценный мир живой природы». В экспозиции представлены изображения памятных драгоценных монет, на которых размещены образы редких животных. На каждом фотопанно можно в деталях разглядеть памятную монету и ознакомиться со справочной информацией об объектах, запечатленных на металле.

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Варвара Кошечкина
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