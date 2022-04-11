В Твери организовали выставку монет с изображениями редких животных

В Твери проходит выставка монет «Драгоценный мир живой природы»

Местное отделение Банка России в Твери разместило выставку «Драгоценный мир живой природы». Об этом сообщает газета «Вся Тверь».

На выставке представлены изображения памятных драгоценных монет, на которых размещены образы редких животных.

На каждом фотопанно можно в деталях разглядеть памятную монету и ознакомиться со справочной информацией об объектах, запечатленных на металле.

В аннотации зрители узнают о повадках животных, их образе жизни, а также поймут причины, по которым стремительно сокращается популяция того или иного вида.

По информации издания, традиции размещать изображения животных на монетах уже 20 лет. За этот период коллекции пополнили 150 видов монет.