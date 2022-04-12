Назван напиток от скачков давления

Врач-диетолог Арзамасцев призвал пить 2 литра воды в день, чтобы избежать скачков давления

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какой напиток помогает избежать скачков артериального давления. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Москва 24».

Эксперт назвал воду напитком, помогающим стабилизировать давление. Он призвал ежедневно пить 1,5–2 литра жидкости в день.

«Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало либо раз от разу, могут быть скачки давления. Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные», — объяснил Арзамасцев.

По словам диетолога, если регулярно употреблять воду в необходимом объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны также начнут стабилизироваться. Арзамасцев призвал россиян отказаться от соли, поскольку она задерживает жидкость в организме.

«Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление», — отметил он.

Кроме того, снижают давление продукты, богатые калием и натрием, поскольку они отвечают за баланс жидкости в организме. К ним относятся бананы и сухофрукты.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов назвал способ снизить риск инфарктов. Таким методом эксперт считает дистанционный мониторинг артериального давления.

