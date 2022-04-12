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Кардиолог назвал способ снизить риск инфарктов

Кардиолог Бойцов назвал способ снизить риск инфарктов и инсультов

Фото: Pixabay.com

Дистанционный мониторинг артериального давления может существенно снизить риск возникновения инфарктов и инсультов, заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов, пишет РИА Новости.

Он также назвал это способом снизить инвалидизацию и смертность населения России. Врач напомнил, что на протяжении последних лет в нескольких регионах страны в экспериментальном формате проводился дистанционный мониторинг артериального давления. За это время его прошли около 20 тысяч пациентов.

«Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения», — подчеркнул он.

Кроме того, благодаря дистанционному отслеживанию снижается число вызовов скорой помощи. Бойцов отметил, что повышение артериального давления — одна из основных причин вызова неотложной и скорой медицинской помощи.

Ранее врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек, и 75-80 процентов выживших становятся инвалидами.

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Марина Совина
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