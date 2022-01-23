Кардиолог назвала россиянам способы избежать инсульта

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева назвала россиянам способы избежать инсульта. Она рассказала агентству «Прайм», что после определенного возраста нужно мерить давление даже при хорошем самочувствии.

По словам кардиолога, ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек, и 75-80 процентов выживших становятся инвалидами.

Сергеева уточнила, что высокое артериальное давление является ведущей причиной инсульта вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет. Врач посоветовала после 40 лет измерять давление один-два раза в год, даже если ничего не беспокоит, и, при давлении выше 140/90 обратиться к врачу. «Очень частая ошибка — самостоятельная отмена препаратов. Если на фоне терапии давление не повышается, то это как раз показывает, что препараты работают хорошо, а при их отмене давление вновь начнет повышаться», — объяснила врач.

Также к тяжелым осложнениям может приводить атеросклероз. Самыми важными шагами для предотвращения развития атеросклероза специалист назвала отказ от курения и нормализацию веса. «В любом случае, важно помнить, что любая аритмия — учащенное, уреженное или неритмичное сердцебиение — это повод обратиться к врачу», — заверила кардиолог.

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