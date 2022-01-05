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Кардиолог назвал неожиданную причину образования тромбов

Врач Хорошев: чрезмерное утепление в холодную погоду может привести к образованию тромбов

Фото: Pixabay

Хирург и кардиолог Владимир Хорошев назвал неожиданную причину образования тромбов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, риск тромбоза увеличивает чрезмерное утепление в холодную погоду. «Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию», — сказал он.

Среди других причин образования тромбов специалист назвал отморожение, травмы конечностей, последствия COVID-19 и хронические заболевания.

Хорошев добавил, что первым признаком острого тромбоза является боль, которая ощущается в зависимости от того, где он возник тромбоз.

Ранее кардиолог Дарья Сергеева назвала повышающие риск тромбоза факторы. По ее словам, этими факторами являются отклонения сердечно-сосудистой системы, среди которых повреждение внутренней оболочки сосуда, замедление тока крови в сосуде и повышение активности свертывающей системы крови.

Марина Совина
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