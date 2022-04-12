Психотерапевт перечислила семь признаков скрывающих ненависть друзей-лицемеров

Психолог Бересфорд назвала признаками «заклятых друзей» скрытую агрессию и сплетни

Врач-психотерапевт, психолог и эксперт по отношениям Люси Бересфорд перечислила семь признаков того, что друзья на самом деле — тайные враги. Эксперт предупредила, что есть смысл ограничить общение с людьми, которые проявляют скрытую агрессию, дают негативные советы и обожают сплетни за спиной. Об этом сообщает онлайн-издание The Sun.

Крепкая дружба, по словам Бересфорд, предполагает получение позитивных эмоций: радости, поддержки, мотивации, но хорошие друзья могут стать заклятыми, если внезапно поменяется расстановка сил, и кто-то станет успешнее, богаче, вступит в отношения или родит детей. Психолог рекомендовала насторожиться, если общие знакомые стали рассказывать о том, что так называемый друг негативно высказывается и сплетничает за спиной или видит в друзьях не личность, а лишь объект для достижения собственных целей и потому часто просит их об одолжении, пытается воспользоваться связями, чтобы подняться по карьерной или социальной лестнице.

Еще одним признаком недружественного поведения эксперт по отношениям назвала скрытую агрессию, которая является более тонкой формой враждебного поведения. Специалист отметила, что она чаще всего проявляется в виде двусмысленных или неочевидно обидных комплиментов от скрывающих ненависть лицемеров.

Еще один признак «заклятого друга», по словам Бересфорд, соперничество. Оно может быть явным или скрытым и проявляться в таких незначительных вещах, как копирование стиля одежды, хвастовство покупками и достижениями в надежде почувствовать превосходство над соперником и заставить его чувствовать опустошение. Также токсичность друзей, как отметила психолог, может проявляться в расхождении их слов с действием, в отсутствии поддержки и постоянной деструктивной критике.

В заключение Люси Бересфорд рекомендовала проанализировать такого рода отношения и по возможности ограничить или свести к нулю подобного рода общение, так как выстраивание границ и избавление от токсичных друзей позволяет стать энергичнее и освободить место для более достойных людей.

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