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Психотерапевт перечислила семь признаков скрывающих ненависть друзей-лицемеров

Психолог Бересфорд назвала признаками «заклятых друзей» скрытую агрессию и сплетни

Фото: Shutterstock

Врач-психотерапевт, психолог и эксперт по отношениям Люси Бересфорд перечислила семь признаков того, что друзья на самом деле — тайные враги. Эксперт предупредила, что есть смысл ограничить общение с людьми, которые проявляют скрытую агрессию, дают негативные советы и обожают сплетни за спиной. Об этом сообщает онлайн-издание The Sun.

Крепкая дружба, по словам Бересфорд, предполагает получение позитивных эмоций: радости, поддержки, мотивации, но хорошие друзья могут стать заклятыми, если внезапно поменяется расстановка сил, и кто-то станет успешнее, богаче, вступит в отношения или родит детей. Психолог рекомендовала насторожиться, если общие знакомые стали рассказывать о том, что так называемый друг негативно высказывается и сплетничает за спиной или видит в друзьях не личность, а лишь объект для достижения собственных целей и потому часто просит их об одолжении, пытается воспользоваться связями, чтобы подняться по карьерной или социальной лестнице.

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Еще одним признаком недружественного поведения эксперт по отношениям назвала скрытую агрессию, которая является более тонкой формой враждебного поведения. Специалист отметила, что она чаще всего проявляется в виде двусмысленных или неочевидно обидных комплиментов от скрывающих ненависть лицемеров.

Еще один признак «заклятого друга», по словам Бересфорд, соперничество. Оно может быть явным или скрытым и проявляться в таких незначительных вещах, как копирование стиля одежды, хвастовство покупками и достижениями в надежде почувствовать превосходство над соперником и заставить его чувствовать опустошение. Также токсичность друзей, как отметила психолог, может проявляться в расхождении их слов с действием, в отсутствии поддержки и постоянной деструктивной критике.

В заключение Люси Бересфорд рекомендовала проанализировать такого рода отношения и по возможности ограничить или свести к нулю подобного рода общение, так как выстраивание границ и избавление от токсичных друзей позволяет стать энергичнее и освободить место для более достойных людей.

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Наталья Обрядина
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