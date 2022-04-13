В пресс-службе АСЗ сообщили, что ракетный корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания

Ракетный корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает ТАСС.

«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в ходе испытаний будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств корабля ранее утвержденной документации. «Резкий» прошел электромагнитную обработку. Также на корвете подготовили помещения для экипажа и сдаточной команды АСЗ.

Завершающим этапом строительства корвета станут государственные испытания. После этого «Резкий» смогут передать в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Корвет «Резкий» проекта 20380 типа «Стерегущий» был заложен в 2016 году, а в 2021 году корвет спустили на воду. Корабль предназначен для патрулирования, поддержки десанта и борьбы с надводными и подводными кораблями противника. Корвет получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и пусковые установки «Уран-У» с противокорабельными ракетами Х-35. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки и переносные зенитные ракетные комплексы.

В октябре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что корветы проекта 20380 модернизируют. Корабли получат современные радары и модернизированный комплекс ПВО.