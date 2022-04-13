69-я параллель
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69-я параллель

Путин дал поручение по Арктике

Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике, несмотря на санкции

Фото: Cassie Matias / Unsplash

Несмотря на антироссийские санкции, необходимо не откладывать реализацию проектов в Арктике. С таким требованием выступил президент России Владимир Путин, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сейчас с учетом разного рода внешних ограничений и санкционного давления всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделять особое внимание», — сказал Путин.

Глава государства призвал наращивать темпы исполнения проектов, подчеркнув, что Россия готова к сотрудничеству со всеми партнерами, которые заинтересованы в проектах.

По словам президента, Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию стабильности и диалога.

Ранее Путин рассказал об угрозе российским городам в Арктике из-за потепления климата. По его словам, Россия последовательно поддерживает реализацию рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

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Анастасия Шейкина
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