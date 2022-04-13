Астахов заявил о росте числа угнанных автомобилей в России из-за санкций

Павел Астахов заявил, что в России из-за санкций растет число угнанных автомобилей

В России из-за санкций растет число угнанных автомобилей — их разбирают на автозапчасти на фоне отсутствия поставок комплектующих. Об этом заявил экс-уполномоченный по правам детей, адвокат Павел Астахов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Поэтому сегодня и ставится вопрос, который уже давно надо было решить — о том, чтобы за угон автомобиля наказание было не в виде условного, как чаще всего это происходит, а, как минимум, с огромным штрафом», — сказал Астахов.

По его словам, при стоимости угнанного авто в несколько миллионов стоит накладывать штраф, который превышает цену за машину в десять раз. При таком наказании злоумышленникам будет невыгодно угонять автомобили и разбирать их на запчасти, считает адвокат.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал простой лайфхак, который защищает машину от угона. По его словам, для этого нужно положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон, благодаря которому сотрудники МВД в случае угона смогут запросить у мобильного оператора данные о местонахождении авто.

Автоэксперт также посоветовал россиянам сделать одну покупку. По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, что произойдет на рынке автомобильных шин ближайшие месяцы, поэтому можно заранее купить зимний комплект покрышек, если уже сейчас ясно, что это придется сделать осенью.