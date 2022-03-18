Автоэксперт посоветовал россиянам заранее сделать одну покупку

Автоэксперт Кадаков посоветовал заранее купить зимние шины

Сейчас трудно спрогнозировать, что произойдет на рынке автомобильных шин в ближайшие месяцы, поэтому, возможно, имеет смысл заранее купить зимний комплект покрышек, если уже сейчас ясно, что это придется сделать осенью. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В выигрыше окажутся люди, которые купили шины вчера или неделю назад или которые купят их, скажем, завтра, потому что послезавтра будет дороже. То есть если человек понимает, что ему осенью придется покупать новый комплект зимних шин, то лучше это сделать сейчас, на исходе зимнего сезона, когда цены не такие пока еще высокие, потому что осенью явно будет намного дороже», — пояснил автоэксперт.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что, несмотря на заявление ряда производителей о приостановке работы в России, их летних шин еще должно быть достаточно в продаже, поскольку «никто не заполняет склады за одни сутки».

«Производство идет круглогодично — полгода с упором на летние шины, затем полгода с упором на зимние. Поэтому, по идее, сейчас склады должны были быть уже заполнены летними шинами. Плюс есть другие производители, которые пока еще работают. Поэтому трудно сказать, когда наступит совсем все плохо, какой-то коллапс. У меня есть ощущение, что мы не окажемся в ситуации, когда шин вообще не будет», — полагает он.

Ранее о приостановке импорта шин и их производства на своих предприятиях внутри страны объявили производители Continental, Bridgestone и Michelin.