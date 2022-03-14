Крупнейший производитель шин приостановит производство в России

Производитель шин Bridgestone заявил о приостановке производства в Ульяновске

Крупнейший в мире производитель шин, японский Bridgestone заявил о намерении приостановить производство в России и экспорт продукции в страну, говорится на сайте компании.

Работа на заводе в Ульяновске прекратится с 18 марта. По данным «Интерфакса», приостановка работы связана с проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют.

При этом компания продолжит оказывать поддержу всему персоналу и выплачивать заработную плату. Bridgestone сообщила, что планирует следить за ситуацией и при необходимости адаптирует свои решения.

Bridgestone запустил производство шин в Ульяновске в 2017 году. Каждый год в стране производится до двух миллионов шин. В России у компании насчитывается 1,1 тысяча сотрудников.

Ранее об ограничении поставок или приостановке производства на заводах в России заявил ряд иностранных автопроизводителей. Среди них Porsche, Volkswagen, Hyundai (https://lenta.ru/news/2022/03/01/hyundai/), Volvo, General Motors.