Раскрыты способы добраться до популярных стран Европы вопреки ограничениям

В АТОР рассказали россиянам о возможности улететь в Париж через Ереван

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о новом летнем расписании зарубежных авиакомпаний и раскрыли способы добраться до популярных европейских стран вопреки введенным в отношении России западным санкциям. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, отечественные путешественники могут воспользоваться услугами перевозчика Flyone Armenia, который предоставляет возможность отправиться в Париж и Ниццу со стыковкой в Ереване. Рейсы по направлениям будут осуществляться с 1 апреля и 1 июня соответственно. Стоимость авиабилетов по маршруту Москва — Ереван — Париж и обратно на майские праздники начинается от 601 евро (52,1 тысячи рублей), в Ниццу и обратно можно долететь за 476 евро (41,3 тысячи рублей).

Улететь в Англию вопреки ограничениям отечественным туристам предлагает арабская авиакомпания Emirates — с 1 августа перевозчик будет осуществлять перелеты из Дубая в Лондон пять раз в неделю, с 1 сентября рейсы станут ежедневными. Билет в одну сторону Москва — Дубай — Лондон обойдется туристу в 68 тысяч рублей.

Для желающих отправиться в пляжные страны Европы Air Astana запускает стыковочные перелеты через Казахстан. Так, с 1 июня перевозчик будет осуществлять рейсы из Нур-Султана и Алматы на Крит. Полеты будут выполняться на Airbus A321LR по понедельникам и средам из Нур-Султана, а также по вторникам и четвергам из Алматы. Стоимость билетов с вылетом в начале июня из Нур-Султана в Ираклион начинается от 351 евро (30,5 тысячи рублей) в одну сторону, из Москвы в Нур-Султан — от 15 тысяч рублей на человека.

Ранее сообщалось, что число россиян, желающих полететь за рубеж на майские праздники в 2022 году, выросло. Известно, что активнее всего покупают билеты в Узбекистан (20 процентов всех бронирований) и Турцию (11,3 процента). На третьем месте по востребованности — Армения.