Россияне приготовились провести 1 Мая за рубежом

«Туту.ру»: в 2022 году в четыре раза больше россиян проведут майские праздники за рубежом

Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, в 2022 году выросло. В четыре раза больше граждан приготовились провести время за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Известно, что активнее всего покупают билеты в Узбекистан (20 процентов всех бронирований) и Турцию (11,3 процента). На третьем месте по востребованности — Армения. В топ-10 также вошли Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция. В «Туту.ру» перечислили авиакомпании, которые сейчас летают за границу: «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Red Wings, S7 и Utair.

89 процентов путешествующих выбирают внутренние направления. «Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет. Средний чек за перелет в Москву из других городов России находится на уровне 7,9 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург — на уровне 7,6 тысячи рублей в одну сторону», — указали специалисты. Также в топ-10 внутренних авианаправлений, чтобы провести время на праздниках, вошли Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Красноярск, Махачкала, Уфа, Новосибирск и Казань.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры считают, что рост цен на отдых внутри страны в летнем периоде составит около 10-30 процентов. Такой прогноз озвучили несколько экспертов в ходе обсуждения перспектив предстоящего курортного сезона в рамках туристической выставки MITT-2022. Известно, что некоторые игроки рынка ожидают рост цен до 30 процентов.