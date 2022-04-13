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Россиянам назвали способ определить болезни по состоянию глаз

Врач Алексеева: по состоянию глаз можно определить диабет и проблемы с печенью

Фото: Globallookpress.com

Врач-терапевт и дерматолог Лариса Алексеева рассказала россиянам, что по состоянию глаз можно понять, какие у человека есть проблемы со здоровьем. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способ определить болезни по внешнему виду глаз.

Как отмечает Алексеева, по глазам можно многое сказать об организме. Во-первых, выявить психические расстройства, во-вторых, определить, есть ли у пациента заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, идут ли аллергические процессы. По ее словам, если вовремя обнаружить тревожные симптомы, это позволит выявить заболевания на ранней стадии и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Расплывчатое зрение — возможный симптом диабета

Врач-терапевт Алексеева отмечает, что расплывчатое зрение является достаточно распространенной жалобой пациентов окулистов, но, помимо офтальмологических проблем, также может быть признаком диабета. «Сосудистые глаза и кровоизлияния могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Если вовремя не начать лечение, то есть риск развития катаракты и ухудшения зрения», — подчеркнула она.

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Желтоватые белки могут быть признаками заболеваний печени

Если белки глаз приобрели желтоватый оттенок, то, по словам врача, это тревожный признак заболеваний печени. Пожелтение глаз, объясняет Алексеева, возникает при избытке билирубина в крови и свидетельствует о том, что печень не может фильтровать его должным образом.

Аллергия вызывает отек и покраснение глаз

Постоянное покраснение, отек и появление складок в области глаз, по мнению Алексеевой, говорят об аллергических процессах или атопическом дерматите. «Попробуйте не использовать контактные линзы, избегайте любых аллергенов, чтобы понять, связано ли такое состояние глаз с аллергической реакцией», — советует она.

Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с постковидным конъюнктивитом

Постковидный конъюнктивит является достаточно распространенным недугом у пациентов после новой коронавирусной инфекции, утверждает терапевт. По словам Алексеевой, гнойные выделения из глаз, зуд, болезненность и жжение — это частое явление после перенесенного COVID-19. При обнаружении подобных симптомов следует обратиться к врачу для назначения лечения.

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Один из признаков депрессии — пустой взгляд

Как отмечает врач, психические расстройства можно определить не столько по глазам, сколько по взгляду. «Грусть и пустой взгляд в одну точку могут говорить о развитии депрессии. Кроме того, покраснение может свидетельствовать об усталости глаз при частом нахождении за компьютером», — объяснила она.

По словам Алексеевой, если человек обнаружил эти симптомы или иные странные изменения глаз, нужно обращаться к специалисту, пройти тщательное обследование и сдать анализы

Ранее врачи перечислили шесть опасных для костей пищевых привычек. По словам экспертов, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо пересмотреть рацион и отказаться от некоторых вредных привычек.

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Елена Матвиенко
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