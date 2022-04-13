Врачи перечислили шесть опасных для костей пищевых привычек

ETNT: большое количество фосфора в крови и газированные напитки вредят здоровью костей

Известные врачи перечислили изданию ETNT шесть пищевых привычек, которые делают кости хрупкими и негативно влияют на общее самочувствие. По словам экспертов, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, необходимо пересмотреть рацион и отказаться от некоторых вредных привычек.

Так, по мнению экспертов, газированные напитки вредят здоровью костей и зубов, так как в них содержится фосфорная кислота. «Если уровень фосфора в крови становится слишком высоким, организм начинает расщеплять кальций из костей и зубов. И эта потеря костной массы может привести к негативным последствиям», — комментирует Эндрю Ахапхонг, доктор медицинских наук. По его словам, у тех, кто пьет газировку регулярно, риск переломов намного выше, чем у любителей чистой воды. Ахапхонг рекомендует пить меньше газировки или вовсе перейти на содовую или минералку.

Второй пищевой привычкой, приводящей к потере костной массы, является злоупотребление натрием. Тоби Смитсон, доктор медицинских наук и автор книги «Планирование питания при диабете и питание для чайников» напоминает, что продукты с высоким содержанием соли могут не только спровоцировать скачки кровяного давления, но и увеличить риск развития остеопороза. Злоупотребление натрием приводит к тому, что кальций активно выводится из костей и нарушается кислотно-щелочной баланс организма.

Отказ от кальция также чреват негативными последствиями для организма. Рекомендуемая суточная норма кальция для взрослых составляет 1000 миллиграммов в день, а для людей старше 51 года — минимум 1200. Но, чтобы кальций усвоился организмом, врачи рекомендуют употреблять его в паре с витамином D. Это поможет сохранить здоровье костей.

Не менее пагубной пищевой привычкой эксперты называют отказ от белковой пищи. Шарон Пуэлло, доктор медицинских наук напоминает, что белок играет очень важную роль в укреплении костей. Согласно результатам исследования 2014 года, опубликованного в журнале Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, белок помогает усвоению кальция, уменьшает риск разрушения костей, увеличивает мышечную массу и улучшает плотность костной ткани. Чтобы исключить недостаток «главного строительного материала организма», Пуэлло рекомендует включать в ежедневный рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также растительные белки.

Игнорирование овощей и фруктов, по мнению экспертов, тоже негативно влияет на состояние костей и организма в целом. Включение этих полезных продуктов в ежедневное меню насытит организм необходимыми витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, а также поможет замедлить потерю костной массы.

Злоупотребление алкоголем пагубно влияет на работу внутренних органов и общее самочувствие. В ходе опроса, проведенного в 2019 году журналом Drug and Alcohol Dependence, была установлена взаимосвязь между количеством употребляемых крепких напитков и остеопорозом. У людей, пропускающих ежедневно один-два бокала алкоголя, на 34 процента увеличивался риск развития остеопороза по сравнению с непьющими. При ежедневном употребление более двух бокалов алкоголя, риск развития остеопороза увеличивался на 63 процента. Это происходит потому, что алкоголь препятствует усвоению кальция и витамина D, а также повышает уровень кортизола (гормона стресса), который ускоряет разрушение костей и препятствует их восстановлению.

Ранее врач назвала портящие цвет зубов продукты и напитки. По словам стоматолога-хирурга Инны Ростовенко, в первую очередь на цвет зубной эмали влияют продукты с искусственными красителями: соусы или сладости, кофе и красное вино.