Стоматолог назвала портящие цвет зубов продукты и напитки

Стоматолог Ростовенко: мучные продукты способствуют размножению бактерий на зубах

Стоматолог-терапевт, пародонтолог, стоматолог-хирург Инна Ростовенко назвала ухудшающие белизну зубов продукты и напитки. О них она рассказала в беседе с «Известиями».

Цвет зубов, уточняет она, портят продукты с искусственными красителями: соусы или сладости. В свою очередь, продолжает Ростовенко, мучные продукты способствуют размножению бактерий на зубах, поскольку плохо счищаются с поверхности зубов и содержат сахар. Бактерии, объясняет специалист, образуют микробную пленку и усиливают образование кариеса.

Также, рассказывает эксперт, на цвет зубов влияют сладкие напитки, а содержащие танин чай, кофе и красное вино усиливают кислотность и способствуют появлению налета.

Стоматолог также посоветовала раз в полгода проводить профессиональную гигиену полости рта — снимать ультразвуком зубной камень, а также пигментированный налет от чая, кофе, сигарет и красителей. Перед этим, уточняет она, стоит проконсультироваться с врачом.

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