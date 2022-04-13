Центробанк оценил рост цен в России

Центробанк сообщил, что годовая инфляция в марте достигла 16,7 процента

Годовая инфляция в России марте достигла 16,7 процента, свидетельствуют оценки, опубликованные Центральным банком в комментарии о динамике потребительских цен.

«В последний раз сопоставимые значения наблюдались в начале 2015 года. Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) составил 7,5 процента», — сказано в сообщении.

Динамику роста цен регулятор связывает с курсом рубля и всплеском потребительского спроса, который последовал за введением санкций. «В этих условиях наиболее сильно подорожали продукты питания длительного хранения и непродовольственные товары длительного пользования», — уточнили в ЦБ.

При этом в материалах подчеркивается, что подорожание этой продукции было непродолжительным: рост цен ко второй половине марта замедлился, «а отдельные виды бытовой техники начали дешеветь». Однако стоимость многих других товаров и услуг продолжала увеличиваться на протяжении всего месяца, хотя и менее значительно.

В краткосрочной перспективе годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, считают в Банке России. При этом там полагают, что смогут создать предпосылки «для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4 процентам в 2024 году».

Ранее 13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что по итогам года рост цен в стране может приблизиться к 20 процентам.