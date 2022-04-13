Кудрин спрогнозировал рост цен по итогам года

Глава Счетной палаты Кудрин прогнозирует рост цен по итогам года до 20%

По итогам года рост цен в России может достичь 20 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его прогноз цитирует ТАСС. 13 апреля Кудрин представляет в Совете Федерации отчет о деятельности ведомства в прошлом году.

В конце марта глава ВТБ Андрей Костин замечал, что по итогам 2022 года инфляция достигнет двузначных значений. По официальным данным Центрального банка, в марте показатель приблизился к 17 процентам.

8 апреля регулятор, принимая решение о снижении ключевой ставки до уровня в 17 процентов годовых (по сравнению с 20 процентами, установленными в конце февраля с началом введения санкций), указывал, что последние данные «указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен». Однако ЦБ пояснял, что годовая инфляция продолжит расти в силу эффекта базы.