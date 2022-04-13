Популярная пляжная страна сняла все ограничения на въезд

Правительство Чили с 14 апреля разрешило въезд туристам без прививки от коронавируса

Правительство Чили с 14 апреля сняло все ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения республики Кристобаля Куадрадо.

Теперь приезжающие в популярную пляжную страну путешественники не обязаны предоставлять сертификаты о вакцинации. Для въезда достаточно иметь при себе медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания коронавирусом и заполненную заранее декларацию здоровья.

При этом отмечается, что желающие получить санитарный пропуск в Чили, позволяющий совершать поездки на самолете или автобусе внутри страны, обязаны зарегистрировать сертификат о вакцинации на сайте Минздрава республики и получить его одобрение.

Ранее власти Аргентины разрешили иностранным путешественникам въезд в республику без прививки от коронавируса. Так, с 12 апреля туристы, планирующие поездку в страну, больше не обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.