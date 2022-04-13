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Популярная латиноамериканская страна разрешила въезд непривитым туристам

Власти Аргентины разрешили въезд туристам без прививки от COVID-19 и ПЦР-теста

Фото: Rarrarorro / Shutterstock

Власти Аргентины разрешили иностранным путешественникам, в том числе россиянам, въезд в республику без прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства иммиграции Аргентины.

Теперь прибывающие в популярную латиноамериканскую страну туристы больше не обязаны предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Для въезда достаточно иметь медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания COVID-19 и декларацию здоровья, заполненную не позднее 48 часов до вылета.

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При этом в ведомстве подчеркивают, что непривитым или не полностью вакцинированным путешественникам рекомендуется пройти тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия.

Ранее стало известно, что власти Кубы с 6 апреля сняли все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Теперь россияне смогут посетить страну без предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста. 

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Валентина Процкова
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