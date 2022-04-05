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Популярная латиноамериканская страна снимет все ограничения на въезд туристов

Куба с 6 апреля снимет все коронавирусные ограничения для въезда россиян

Фото: Thomas Dressler / Globallookpress.com

Власти Кубы с 6 апреля снимут все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, в том числе россиян. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь отечественные путешественники смогут посетить популярную латиноамериканскую страну без предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста. Из санитарных требований сохранилась только обязанность соблюдать масочный режим во всех пунктах въезда в республику. При этом туристам следует учесть некоторые нюансы: по прилете на остров отдыхающие могут подвергнуться выборочному тестированию на коронавирус.

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Решение об отмене коронавирусных ограничений было принято Минздравом Кубы в связи с высоким уровнем вакцинации населения от COVID-19 и улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что власти Дании с 29 марта сняли все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов. Теперь путешественники смогут въехать в популярную скандинавскую страну без предъявления сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19. 

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Валентина Процкова
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Популярная латиноамериканская страна снимет все ограничения на въезд туристов
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