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Популярная скандинавская страна сняла все ограничения на въезд туристов

Дания с 29 марта отменила все коронавирусные ограничения для въезда туристов

Фото: Unsplash

Власти Дании с 29 марта сняли все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, в том числе россиян, в страну. Такая информация появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения королевства.

Теперь путешественники смогут въехать в популярную скандинавскую страну без предъявления сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19. Кроме того, отменено требование об обязательном прохождении повторного ПЦР-исследования в течение 24 часов после прибытия.

Уточняется, что подобное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Дании и со снижением ежедневных случаев заражения. При этом в Минздраве отметили, что ограничения на поездки могут быть восстановлены, если ситуация с заболеваемостью в стране изменится в худшую сторону.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля власти Швеции сняли все антиковидные ограничения для туристов из государств, не входящих в Евросоюз. Теперь россиянам, планирующим поездку в королевство, достаточно оформить визу.

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Валентина Процкова
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