Скандинавская страна снимет все ограничения на въезд туристов

С 1 апреля россияне смогут въехать в Швецию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации

Власти Швеции с 1 апреля снимут все антиковидные ограничения для туристов из государств, не входящих в Евросоюз. Такая информация появилась на официальном сайте правительства королевства.

Так, путешественники, в том числе россияне, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сейчас долететь до Швеции удобней всего с пересадкой в Турции, рейсы по маршруту Стамбул — Стокгольм выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Кроме того, доступны варианты стыковок в Белграде, Дохе и Дубае.

Ранее в марте власти Молдавии отменили все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов в страну. Иностранные путешественники освобождаются от предъявления на границе сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или других документов, подтверждающих резистентность к COVID-19.