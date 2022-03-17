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Безвизовая для россиян страна Европы отменила все ограничения на въезд

Молдавия с 16 марта отменила все коронавирусные ограничения для въезда туристов

Фото: Вадим Руссу / Unsplash

Власти Молдавии отменили все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов в страну. Об этом стало известно из постановления правительства на официальном государственном портале.

Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению европейской страны решила ввести ряд послаблений в коронавирусной политике на фоне улучшения эпидемической ситуации. Так, с 16 марта все иностранные путешественники освобождаются от предъявления на границе сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или других документов, подтверждающих резистентность к COVID-19.

Кроме того, безвизовая для россиян страна (отечественные туристы могут въехать в республику с целью туризма на срок до 90 дней) отменила ковид-сертификаты при входе во все закрытые помещения, в том числе в места общественного питания и развлекательные заведения. Ношение масок перестало быть обязательным на массовых мероприятиях на открытом воздухе, помимо прочего снимаются ограничения на количество посетителей в общественных местах.

Ранее в марте Вьетнам отменил карантин для въезжающих в страну иностранных туристов, в том числе для россиян. Кроме того, путешественники больше не должны предъявлять справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19.

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Дарья Рыбак
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