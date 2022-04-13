Доказана польза кофе для сердца

Исследования Мельбурнского университета доказали пользу кофе для сердца

Ученые доказали пользу кофе для сосудов и сердца, а также рассказали о положительных последствиях употребления этого напитка. Об этом сообщает медицинский портал Hospital Healthcare Europe.

Исследования Мельбурнского университета проводились в группе из 382 535 человек со средним возрастом 57 лет. Каждый участник из группы употреблял по 2-3 чашки кофе в день на протяжении десяти лет. Ученые выявили, что почти у всех опрошенных не обнаружилось сердечно-сосудистых заболеваний и аритмии.

Кроме того, второе подобное исследование, связанное с влиянием кофе на учащенное сердцебиение показало, что у участников с диагностированной аритмией употребление кофе улучшило выносливость сосудов. Исследования Британского биобанка показывают, что кофе положительно влияет на сердце, поскольку является источником фенольных соединений или природных антиоксидантов. Более того, люди, потребляющие кофе, согласно ученым, меньше подвержены риску деменции или болезни Альцгеймера, чем те, кто его не пьет.

Учитывая полученные данные, ученые сделали вывод о полезных свойствах кофе и рекомендовали рассматривать этот напиток как часть здорового питания.

Ранее были названы любимые напитки долгожителей. Доктор рассказал, употребление каких напитков поможет дожить до 100 лет.